Futebolista equatoriano foi visto como sem-teto vagando pelas ruas do México

O jogador profissional equatoriano Marlon Alcívar Espinoza, que jogou no Imbabura Sporting Club e foi encontrado vagando pelas ruas do México, como um indigente. Sua família está pedindo ajuda às autoridades equatorianas para resgatá-lo e trazê-lo de volta ao país.

A história foi recolhida pelo jornalista Alcibiades Onofre do meio de comunicação Megavisión. Alcívar foi mais um dos compatriotas que decidiu migrar de forma irregular para os Estados Unidos. No entanto, em uma recente fotografia chocante, ele pode ser visto vestido com roupas sujas e com a aparência de um sem-teto.

O ex-jogador do Imbabura foi visto caminhando pelas ruas de Matamoros, cidade de Tamaulipas, no México. Marlon, que agora ostenta uma barba crescida, é natural de La Unión, na província de Esmeraldas.

Segundo Onofre, Alcívar, de 25 anos, decidiu migrar de forma irregular no final de 2022; no entanto, como na maioria dos casos, ele sofreu abusos no México e sua vida deu uma reviravolta de 180 graus.

Indigente ou futebolista? Jogador equatoriano

"A mãe dele afirma, em uma entrevista para a Megavisión: 'Ele saiu sem me avisar, eu não sabia... Só quando ele já estava na Colômbia é que me ligou, eu chamei e ele atendeu'."

O jovem jogador de futebol não conseguiu chegar aos Estados Unidos e ninguém sabia onde ele estava. No entanto, ele foi ajudado por pessoas que o fotografaram e ajudaram a divulgar suas imagens, que revelaram o que aconteceu.

"Lhe roubaram suas roupas, seu celular, tudo o que ele estava usando foi roubado... Então acredito que do lado de Veracruz ele pode ter trabalhado como pedreiro, como fazendeiro para poder sobreviver."

Marlon Alcívar é natural do bairro Barranquilla, na paróquia de La Unión, na província de Esmeraldas. Ainda está em situação de rua e sua família pede ajuda às autoridades equatorianas para resgatá-lo e trazê-lo de volta ao país.

