Estudantes de todo país buscam por vagas em escolas do Ceará devido à alta aprovação no ITA

O estado do Ceará conquistou mais um grande feito no campo da educação. Nos últimos anos, o estado liderou o número proporcional de aprovados no vestibular do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, conhecido por ser um dos processos seletivos do ensino superior mais difíceis. Conforme publicado pela Folha de São Paulo, escolas particulares do Ceará montaram um verdadeiro meio de apoio estudantil para os melhores alunos se prepararem para a prova.

O resultado foi claro e no último vestibular um terço dos estudantes aprovados no ITA tiveram sua formação no Ceará, que ficou atrás apenas do estado de São Paulo, o mais populoso do país.

Segundo a reportagem, dois grandes colégios particulares de Fortaleza são responsáveis pela maior parte das aprovações, sendo eles os colégios Farias Brito e Ari de Sá, cujo média das mensalidades chega a R$3 mil. Entre os estudantes, a maioria são de fora do estado do Ceará e foram para as escolas em busca do sonho da preparação para o exame vestibular.

Rotina intensa de preparação

Para alcançar o objetivo de passar em um dos vestibulares mais concorridos do país, os alunos das turmas especiais chegam a ter uma rotina de estudos que vai das 7h30 às 22h, incluindo aulas aos finais de semana com matéria aos sábados e simulados aos domingos.

Além da preparação estudantil, os colégios afirmam ter projetos de combate ao estresse e acompanhamento psicológico para os alunos que adotam essa rotina intensa de estudos e preparação para a prova.

No Ceará, a preparação chega até mesmo a começar no segundo ciclo do ensino fundamental, com o incentivo para que alunos participem de olimpíadas relacionadas com ciências exatas. No ensino médio, por sua vez, a carga horária é direcionada para disciplinas da área de exatas, com foco nos processos seletivos do Instituto Militar de Engenharia (IME) e ITA. Para suporte, os alunos possuem materiais didáticos próprios e professores especializados no exame.

Após chamar atenção pelos resultados positivos, o estado do Ceará será o primeiro a receber uma sede do ITA fora de São Paulo. Com isso, o Governo do Ceará estuda implementar cursos preparatórios para alunos de escola públicas que têm interesse em ingressar na instituição. Essa ação é acompanhada de perto e recebe apoio pedagógico dos dois colégios citados anteriormente.