Mulher relata assédio de motorista de aplicativo após uma corrida

Uma mulher de 21 anos denunciou um motorista de aplicativo após receber mensagens de cunho sexual enviadas pelo homem depois de uma corrida. Conforme publicado pelo G1, o caso em questão aconteceu em Santos, litoral de São Paulo.

ANÚNCIO

Em declaração à equipe de reportagem, a vítima, que preferiu não se identificar, conta que o homem a encontrou em uma rede social e passou a enviar uma série de elogios por meio das mensagens privadas. Em determinado momento, ele chegou a mandar imagens se masturbando, o que a fez procurar pela polícia.

Segundo a mulher, a perseguição começou depois de uma corrida realizada no dia 08 de dezembro de 2023. Ela conta que em todo o trajeto o homem pareceu ser simpático e manteve uma conversa amigável com ela, que respondeu às perguntas sem perceber maldade por parte do motorista. Em determinado momento ele comentou ter sido traído pela ex-namorada e estar desanimado com a situação, ao que ela recomendou que ele deveria procurar por ajuda espiritual.

“Falei que ele deveria procurar ajuda espiritual, uma igreja, um terreiro, um lugar que ele se sentisse bem. Ele se interessou quando falei do terreiro, então contei que sou umbandista e indiquei um local para ele em Santos”, conta.

Em seguida, a jovem conta que o motorista pediu seu Instagram para depois pegar o endereço do terreiro indicado, que era diferente do que normalmente ela costuma frequentar. Por fim, ao descer do carro a mulher notou que o motorista insistia em puxar assunto, mas afirmou ter ficado sem saber como cortar a conversa por medo “de parecer mal-educada”.

Imagens mostram as mensagens enviadas pelo motorista. (Reprodução)

Contatos constantes

Segundo a vítima, na mesma noite ela recebeu uma mensagem do motorista a elogiando e se dizendo ser seu “fã número 1″. Somente no dia seguinte ela agradeceu o elogio e enviou o endereço do terreiro que havia comentado, mas essa resposta deu início a uma série de acontecimentos.

O motorista passou a interagir constantemente com as publicações da jovem, que ignorava as tentativas de contato, mas na última segunda-feira, dia 8 de julho, ela se deparou com uma nova mensagem enviada pelo homem durante a madrugada.

ANÚNCIO

“Quando vi, não acreditei no que li. Ele dizia que via minhas fotos, sentia tesão em ver e que acabava se masturbando quando via minhas coisas”, conta a mulher que completa afirmando que as mensagens vinham acompanhadas de fotos e vídeos do homem se masturbando.

Imagens mostram as mensagens enviadas pelo motorista. (Reprodução)

A mulher conta que seu companheiro respondeu às mensagens do motorista e a acompanhou para fazer uma denúncia tanto na delegacia quanto no aplicativo utilizado. O caso foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), e o caso foi registrado como perseguição e importunação sexual na Delegacia do Guarujá.

Segundo a Uber, o motorista teve sua conta desativada e o acesso à plataforma bloqueado.