Motorista capota o carro após confundir policiais com assaltantes

Motorista capota carro após se assustar com abordagem policial.

Uma abordagem policial terminou em capotamento na região de Santos Dumont, interior de Minas Gerais. Conforme reportagem do G1, uma mulher de 24 anos se assustou com os policiais e se acidentou na MGC-499. O caso foi registrado na manhã da última terça-feira, dia 09 de julho, mas foi divulgado recentemente.

ANÚNCIO

Dados obtidos por meio do boletim de ocorrência revelaram que ela confundiu os policiais com assaltantes visto que eles estavam em um veículo descaracterizado. Em informações divulgadas pela Polícia Civil, é dito que o veículo em questão estava sendo seguido pelos policiais como parte de uma ação de busca e apreensão em um possível ponto de drogas no Bairro Glória.

A polícia suspeitou do veículo depois que ele saiu da porta da casa de um rapaz cujo envolvimento com o tráfico de drogas já era de conhecimento dos policiais. Com os vidros fechados e insulfilm escuro, o carro foi considerado suspeito e abordado pelos policiais.

Confundiu com assaltantes

Segundo a reportagem, em determinado momento os policiais ultrapassaram o veículo em questão. Eles desembarcaram do carro com os distintivos e deram ordem de parda para a motorista, que acelerou e partiu em alta velocidade em direção à BR-040.

Ela perdeu o controle do veículo em uma curva após quase se chocar contra um caminhão que vinha na pista oposta e acabou capotando.

Em declaração, a motorista revelou ter confundido os policiais com assaltantes. Ela foi socorrida e levada para atendimento médico após sofrer ferimentos no braço e foi internada para observação.

No boletim de ocorrência, o advogado da mulher e seus familiares relataram que ela teria se assustado ao ouvir o disparo de uma arma de fogo durante a perseguição. Desta forma, foi solicitada a perícia do local com a finalidade de esclarecer o caso. A Polícia Civil segue investigando o ocorrido.