Merendeiros são feridos após a explosão de uma panela de pressão

A explosão de uma panela de pressão deixou dois merendeiros feridos durante a última quinta-feira, dia 11 de julho. Conforme o G1, o caso aconteceu na Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado, em Cordovil, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Os merendeiros preparavam quitutes para uma festa julina quando uma das panelas de pressão utilizadas por eles explodiu. Com a força da explosão, a cozinheira Priscila Araújo Barbosa, de 31 anos, sofreu fraturas o rosto e deve sua mandíbula dilacerada. Dada a gravidade de seus ferimentos, ela foi internada no Hospital Getúlio Vargas, localizado na Penha, onde precisou passar por uma cirurgia de 6 horas e pelo procedimento de traqueostomia.

O outro merendeiro ferido no acidente é Luiz Paulo Soares do Nascimento, de 51 anos, que também foi levado para o mesmo hospital. Segundo a reportagem, ele apresentou ferimentos leves, foi atendido na unidade e recebeu alta em seguida. Um terceiro cozinheiro também estava na cozinha da escola no momento da explosão, mas não se feriu.

Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da cozinheira que segue internada.

Cuidados ao utilizar a panela de pressão

Acidentes com panelas de pressão não são incomuns e podem ser considerados um dos maiores medos dos cozinheiros. No entanto, é possível utilizar a panela de pressão de forma segura e minimizar os riscos de acidente ao tomar algumas medidas de precaução.

Conforme reportagem do Terra, antes de mais nada é necessário verificar as condições de uso do utensílio e não é recomendado deixar a panela sozinha durante o preparo, desta forma você poderá perceber com antecedência que algo está errado e interromper o uso imediatamente.

Além disso, siga o manual de instruções de uso e lembre-se de seguir as recomendações de segurança listadas nele. Antes de começar a utilizar a panela, verifique se a vedação da tampa está em bom estado e se a válvula de segurança está desbloqueada, também fique atento a possíveis deformidades na panela e na tampa.

Por fim, lembre-se sempre de prestar atenção na capacidade máxima do utensílio. Ignorar essa capacidade pode fazer com que o vapor tenha pouco espaço interno para se expandir, ocasionando um excesso de pressão e a possível ruptura da panela.