Álcool no pão de forma: 3 marcas brasileiras reprovariam no bafômetro

Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - Proteste identificou um teor alcóolico elevado em algumas marcas de pão de forma comercializadas no Brasil. Em três delas o nível encontrado seria considerado o suficiente para que o motorista que consumisse duas fatias do produto fosse reprovado no teste do bafômetro.

Em seis marcas, o teor alcóolico foi considerado o mesmo ou acima daqueles encontrados em bebidas consideradas alcoólicas pela legislação, que é de 0,5%.

Essas marcas são Visconti, Bauducco, Wickbold 5 Zeros, Wickbold Sem Glúten, Wickbold Leve e Panco.

As únicas marcas que não foram reprovadas em nenhum medida foram Pullman e a Plusvita.

Três marcas reprovariam no bafômetro

Das marcas estudadas, três delas poderiam reprovar no bafômetro em caso de consumo de apenas duas fatias, de acordo com a Proteste.

Na Bauducco, Visconti e Wickbold 5 Zeros foram encontrados concentrações superiores a de 0,44g de álcool, que a partir das regras do DETRAN poderiam infringir as leis de trânsito.

“Temos a certeza de que esses produtos com elevado teor alcoólico (para a categoria pão de forma) seriam evitados por numerosos consumidores – seja por motivos de saúde, orientação religiosa e outros – se fosse de seu conhecimento o que pudemos constatar com rigoroso teste realizado em laboratório devidamente acreditado, envolvendo amostras das principais marcas vendidas no Brasil. Por isso, criamos a campanha ‘Se tem Álcool, todo mundo tem direito de saber’, porque é nossa obrigação sermos mais transparentes com os consumidores”, disse Henrique Lian, diretor executivo da Proteste.

Por que tem álcool no pão?

O álcool é produzido no pão a partir do processo de fermentação, que faz o pão crescer. Contudo, quase tudo é perdido enquanto o pão assa. De acordo com a associação, o índice de álcool encontrado acontece na tentativa das marcas em conservar o produto.

Ainda de acordo com a Proteste, 10% de toda a produção de pães no Brasil é perdida em virtude do mofo. Para evitar o prejuízo e aumentar a durabilidade do pão, as empresas optam por um anti-mofo que é diluído em álcool.

Caso a quantidade desse produto fosse limitada, ele seria diluído até o pão chegar no lar de quem consome.

