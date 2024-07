Motorista de aplicado é sedada, amarrada e estuprada por dois homens

Uma mulher foi encontrada desacordada dentro de seu carro na noite da última quarta-feira (10), após ser dopada e estuprada por dois homens na região metropolitana de Belém, no Pará. A motorista de aplicativo foi encontrada amarrada no veículo, tendo o caso registrado pela polícia cerca de 19h30, segundo informações do portal g1.

Uma guarnição do 21º Batalhão fazia ronda na região, quando foi informada sobre dois homens estarem carregando uma mulher desacordada para dentro de um carro prata. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava amarrada e desacordada.

De acordo com a vítima, ela teria recebido uma chamada de corrida por aplicativo no conjunto Guarujá. Os suspeitos usaram um spray alucinógeno para dopá-la e a desmaiou. No entanto, a vítima despertou enquanto um homem a abusava sexualmente.

Após tomar conhecimento do caso e abordarem a vítima, a polícia assinou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento de Marituba. A mulher estava em estado de convulsão.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados. Ao chegar na unidade de saúde, a vítima foi sedada e um boletim de ocorrência foi realizado por seu marido.

