Homem é preso por morder a namorada; ela foi ameaçada de morte

Um homem foi preso na última terça-feira (9), suspeito de violência doméstica contra a namorada, em Bom Jesus das Selvas, no Maranhão. A região fica a 450 km de São Luís. De acordo com informações do portal g1, o autor da lesão ameaçou a companheira de morte e foi detido pela Polícia Civil do estado.

De acordo com as autoridades, a vítima foi atacada com uma mordida no braço e sofreu ameaças de morte, caso denunciasse o autor da lesão. No entanto, a mulher seguiu com a denúncia.

Ao coletar o relato do crime, a polícia foi à casa do suspeito e o prendeu. De acordo com o portal, o autor dos ataques responderá pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica e violência psicológica contra a mulher.

Idosa morre após tocar em fio desencapado

Uma idosa foi vítima de uma descarga elétrica, na última segunda-feira (8), após ter tocado em um fio desencapado no bairro de Arthur Lundgren, em Paulista, no Grande Recife. O fio descoberto teria sido projetado por um parente, a fim de ser usado como armadilha para proteger o lar de invasores e bandidos.

“De acordo com os informes obtidos no local, foi o proprietário da residência que fez esse tipo de ‘armadilha’, objetivando defender a residência porque tinha alguém querendo roubar, ou coisa similar [...], sendo a vítima parente dele”, disse o perito criminal Severino Arruda à TV Globo.

O perito ainda explicou o que poderia ter ocasionado a morte repentina da idosa. Entenda o caso completo: