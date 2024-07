Lotofácil sai para apostadores do Ceará e de Rondônia

Duas apostas feitas nas cidades de Fortaleza, no Ceará, e em Colorado do Oeste, em Rondônia, acertaram as 15 dezenas do sorteio desta quarta-feira da Lotofácil e dividiram o prêmio. Cada um deles vai levar para casa R$ 645.744,13.

Os números sorteados ontem para a Lotofácil foram:

02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25

Na segunda faixa, 583 apostas acertaram 14 números e cada uma delas vai levar para casa R$ 663,55. Na faixa dos treze acertos, 13.403 apostas ganharam, cada uma, R$ 30.

SORTEIO DE HOJE

A loteria retoma nesta quinta-feira o sorteio diário com a promessa de pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas o valor de R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

A aposta simples custa R$ 3 e deve ser feita até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.