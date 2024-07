Cursinhos pré-vestibular gratuitos estão com inscrições abertas para turmas do meio do ano

Com a chegada do segundo semestre os alunos que tentam ingressar em instituições de ensino superior seguem se preparando para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e outras provas de ingresso em universidades espalhadas pelo país. Para os alunos que desejam se preparar de forma mais intensa para as provas, mas que não tem condições de pagar pelos estudos, uma série de cursinhos pré-vestibular gratuitos abriram novas vagas em suas turmas de meio de ano, conforme publicado pelo Guia do Estudante.

ANÚNCIO

O todo, foram listadas três opções com aulas presenciais em São Paulo que oferecem curso preparatório gratuito ou a valores acessíveis para estudantes de baixa renda. Veja os detalhes e prazos de inscrição de cada uma delas.

Cursinho da FEA

O cursinho da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) da Universidade de São Paulo (USP) é ministrado por professores em formação ou formados em instituições da USP.

Os alunos que têm interesse em participar das aulas precisam pagar uma inscrição no valor de R$37, e uma taxa de matrícula caso sejam aprovados no processo seletivo, que é dividido em fases.

Inicialmente é realizada uma entrevista socioeconômica para avaliação da condição financeira do interessado, feita com base em comprovantes de renda. Na segunda fase o interessado é submetido a uma prova de conhecimentos básicos do Ensino Médio, composta por 40 questões e uma redação.

O período de inscrições vai de 29 de maio a 15 de julho. As entrevistas são realizadas entre os dias 18 e 19 de julho, com resultados parciais divulgados no dia 25 do mesmo mês. Por sua vez, a prova e a redação acontecem no dia 27 de julho.

O resultado será divulgado no dia 01 de agosto, com as matrículas acontecendo nos dias 2 e 3 do mesmo mês. As aulas começam em 05/08.

ANÚNCIO

ACEPUSP

A Associação Cultural de Educadores e Pesquisadores das Universidades de São Paulo (ACEPUSP) não possui fins lucrativos e é composta por formandos de diversas universidades públicas. O cursinho ofertado pela instituição é presencial em São Paulo, com foco na preparação dos estudantes para as provas mais concorridas do ensino superior.

Os valores para os estudantes que decidirem cursar o preparatório na unidade variam de R$110 a R$280 mensais, no entanto alunos que cursaram o Ensino Médio em escola pública possuem valores especiais. As matrículas estão abertas e as aulas começam no dia 05 de agosto para turmas durante a semana e 10 de agosto para turmas aos sábados.

Cursinho Quantum

Outra opção para os alunos é o Cursinho Quantum, fundado e gerido por alunos da Faculdade Albert Einstein (FICSAE). As aulas são gratuitas e o cursinho não possui fins lucrativos. O foco é receber alunos de baixa renda. Para inscrição no processo seletivo, o estudante deverá pagar uma taxa de R$20 reais.

O processo de seleção é composto de duas fases, sendo uma prova presencial e uma entrevista pedagógica. Em seguida, as notas das duas fases somadas formam a lista de classificação, sendo que os 28 primeiros serão chamados para uma entrevista online com verificação das informações fornecidas anteriormente. Na primeira lista de chamadas, os 14 primeiros classificados após a validação das informações serão convocados, os demais aguardam por novas vagas.

O período de inscrições vai de 27/06 a 19/07, sendo que a prova teórica será aplicada no dia 27 de julho. A segunda fase tem início em 29/07 e a lista dos aprovados será divulgada em 02 de agosto. A matrícula presencial e as aulas começam no dia 05 de agosto.