Corpo de trabalhador que teria dívida com agiota por causa do Jogo do Tigrinho é encontrado

Na última terça-feira, dia 09 de julho, foi localizado o corpo do mecânico Marcos Roberto Machado, de 52 anos. Segundo informações do G1, o homem estava desaparecido desde o dia 21 de maio e tinha uma suposta dívida de R$200 mil com um agiota em decorrência de apostas no Jogo do Tigrinho.

Conforme a Polícia Civil, o corpo de Marcos foi localizado dentro de um carro na rodovia BR-163, em Diamantino, a 299 km de Cuiabá. Os restos mortais estavam em estado avançado de decomposição dentro do veículo, encontrado em uma área de mata densa.

Informações da polícia revelaram que o veículo estava capotado, mas a causa exata da morte do mecânico ainda não foi apurada e divulgada. O corpo foi encaminhado à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). No momento, a Polícia Civil aguarda a emissão do laudo para seguir com as devidas investigações.

Até o momento a versão da família, de que o mecânico teria uma dívida de R$200 mil com um agiota em decorrência de apostas em cassino online, não foi confirmada ou validada pelos investigadores.

Entenda o que é o Jogo do Tigrinho

O “Jogo do Tigrinho” é um tipo de cassino online que promete ganhos expressivos aos jogadores. Para ganhar, os apostadores precisam fazer uma combinação de três figuras iguais nas fileiras que aparecem na tela. Normalmente ele aparece em sites e aplicativos identificados como “cassino online”, prática que é proibida por lei no Brasil.

A fama do “Jogo do Tigrinho” aconteceu depois que diversos influenciadores digitais passaram a divulgar o jogo e suas técnicas para conquistar ganhos por meio da plataforma. Recentemente, diversos influenciadores foram alvo de uma operação da Polícia Federal na investigação contra a prática.

Considerado ilegal, o jogo vai contra a Lei de Contravenções Penais, a qual considera como prática criminosa os jogos de azar nos quais ganhar ou perder dependem exclusivamente da sorte do jogador/apostador.