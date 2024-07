Vestibulinho das Etecs divulga classificação geral do processo seletivo

Estudantes que passaram no vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de São Paulo para tentar uma vaga no segundo semestre de 2024 já podem conferir a classificação geral e as notas finais.

ANÚNCIO

A lista com todos os inscritos e as notas finais pode ser acessada no site vestibulinhoetec.com.br.

Os alunos aprovados em primeira chamada serão convocados para matrícula a partir desta sexta-feira (12) por e-mail e SMS. A documentação para efetivação da matrícula deverá ser enviada entre os dias 15 e 16. Na modalidade Educação a Distância (EaD), a convocação ocorrerá no dia 16 e os documentos devem ser enviados entre os dias 17 e 18.

A primeira chamada, de acordo com as regras da Etec, segue o critério de classificação do candidato em ordem decrescente, até que todas as vagas oferecidas estejam preenchidas.

Matrícula

A matrícula deve ser feita pelo candidato (se for maior de 16 anos) ou responsável de forma remota, enviando os documentos por e-mail, ou pessoalmente na Etec escolhida no ato da inscrição.

Documentos necessários

Cursos Técnicos de Primeiro Módulo

Documento de identidade com foto, dentro da validade. Ex: RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

CPF ou RG que tenha o número do CPF ou CNH;

Foto 3×4 recente, com fundo neutro;

Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, emitida pela escola de origem, ou declaração de que está matriculado a partir da segunda série do Ensino Médio.

O candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida, pelo item “escolaridade pública”, deverá apresentar a Declaração Escolar, ou Histórico Escolar, contendo o detalhamento das séries cursadas e o nome das escolas.