Apostador de Curitiba fatura a Lotofácil desta terça-feira

Uma única aposta feita na cidade de Curitiba, no Paraná, foi a grande ganhadora do sorteio desta terça-feira da Lotofácil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. Como o sorteio era final 0 (concurso 3160) o prêmio foi diferenciado e o sortudo vai levar para casa R$ 5.327.243,13.

ANÚNCIO

Os números sorteados foram:

01, 02, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25

Na faixa dos 14 acertos, 310 apostas faturaram R$ 1.739,65. Entra as apostas que acertaram 13 números, 10.688 vão levar para casa R$ 30.

SORTEIO DESTA QUARTA-FEIRA

A Loteria retorna nesta quarta-feira com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Para concorrer é necessário fazer a aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa até 19h. A aposta simples custa R$ 3.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.