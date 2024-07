Que friaca! São Paulo amanheceu com frio e chuva nesta terça-feira

Após vários dias de ar extremamente seco, o paulistano teve uma boa notícia com a chegada de chuva trazida pela frente fria que está estacionada sobre o oceano, perto da costa entre São Paulo e o Rio de janeiro.

ANÚNCIO

Junto com a chuva, a frente fria trouxe o frio e o morador da cidade de São Paulo também enfrentou uma madrugada gelada, com mínima de 12ºC. Durante o dia, o tempo não deve melhorar muito e a previsão é que a temperatura não ultrapasse os 17 graus durante esse feriado de 9 de julho.

A chuva, que caiu durante toda a madrugada e obrigou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a decretar estado de alerta para alagamento em alguns locais de São Paulo vai continuar caindo durante praticamente todo o dia na forma de garoa e pequenas pancadas isoladas.

A massa de ar polar não deve enfraquecer rapidamente e para esta quarta-feira a madrugada deve ser ainda mais gelada, com temperatura mínima de 11 graus e chuva, embora durante o dia os termômetros devam subir ligeiramente.

Frio no Sul do país

Paisagem em Sobradinho (RS) após geada (Reprodução/MetSul Meteorologia)

O Rio Grande do Sul também enfrenta frio intenso e chuva nesta terça-feira, com temperatura máxima prevista entre 6 e 12 graus nesta terça-feira, mas a madrugada foi congelante na maior parte do estado, com os termômetros marcando até -8ºC nas regiões serranas e no extremo sul gaúcho.