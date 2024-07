Mensagem enviada por mulher pode ajudar a incriminar o namorado, que inventou seu desaparecimento

O último contado de Fiama da Silva Bento antes de seu desaparecimento foi revelado. Por meio de uma mensagem de texto ela contou a um amigo que estava trancada no banheiro de casa. Conforme publicado pelo G1, foi o último contato feito por ela e o último dia em que Fiama foi vista com vida.

O corpo da mulher, de 31 anos, foi encontrado na zona rural de Uberaba no dia 04 de julho, depois que imagens de uma câmera de segurança desmentiram a versão apresentada pelo companheiro de Fiama sobre seu desaparecimento.

Segundo uma declaração do delegado responsável pelo caso, Cyro Moreira, a mensagem enviada ao amigo foi o último contato registrado com Fiama. O amigo em questão só visualizou a mensagem horas depois e quando tentou entrar em contato com ela, já não conseguiu.

Entenda o caso

O namorado de Fiama foi preso no dia 4 de julho depois que o corpo da mulher foi localizado em uma área de mata na zona rural de Uberaba. No dia 26 de junho ele teria informado a família da jovem que ela desapareceu de casa no dia 21 de junho. Estranhando a situação, os familiares registraram um boletim de ocorrência na Polícia Militar, que passou a investigar o caso. No momento do registro da ocorrência, eles informaram que o namorado de Fiama poderia ter alguma relação com o desaparecimento.

Segundo o delegado, na noite anterior ao seu desaparecimento Fiama foi vista em um bar com os amigos comemorando seu novo emprego. O companheiro não gostou da situação e ficou nervoso, dizendo que “eles conversariam em casa”.

Imagens de uma câmera mostraram o momento em que Fiama chega em casa e, horas depois registraram quando o namorado da mulher estaciona o caminhão da empresa em que trabalha. Depois de um tempo, ele é visto colocando um saco na caçamba. Registros do rastreador do veículo mostram que ele esteve presente na zona rural da cidade, local que fica nas proximidades de onde o corpo da mulher foi localizado.

Diante das provas, o homem foi preso pela Polícia Civil e seguirá desta forma no decorrer das investigações.