Resultado Mega-Sena 2746: veja os números sorteados neste sábado

O concurso 2746 da Mega-Sena vai pagar ao apostador que acertar as seis dezenas um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, e acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena deste sábado:

22, 27, 30, 43, 51, 56

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Mega-Sena foi na quinta-feira, quando três apostadores faturaram um prêmio milionário e cada um deles engordou sua conta bancária em R$ 54.262.775,07. Os sortudos eram das cidades do Rio de Janeiro, Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e Planalto, também no Rio Grande do Sul.

Na faixa dos cinco acertos, 317 apostas receberam como prêmio o valor individual de R$ 22.892,78.

COMO JOGAR NA MEGA-SENA

Par concorrer na Mega-Sena, basta preencher um volante com entre 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar os seis números sorteados pela Caixa. A aposta simples custa R$ 5, mas se o apostador optar por marcar mais números na aposta pode subir substancialmente e chegar R$ 193.8000, no caso da aposta com 20 números.