Resultado da Lotofácil 3148: confira as dezenas sorteadas neste sábado

O concurso 3148 da Lotofácil vai sortear neste sábado um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. O prêmio será pago ao apostador que acertar as quinze dezenas do sorteio.

Veja os números sorteados para a Lotofácil neste sábado, 6 de julho de 2024:

EM INSTANTES

SORTEIO DE ONTEM

O prêmio da Lotofácil saiu para dois apostadores no sorteio desta sexta-feira e cada um deles embolsou R$ 851.143,58. Os ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Ourinhos, no interior de São Paulo.

Foram premiados ainda no sorteio desta sexta-feira da Lotofácil:

- 211 apostas que acertaram 14 pontos, cada uma com R$ 1.691,62

- 8.861 apostas que acertaram 13 pontos, cada uma com R$ 30

- 111.191 apostas que acertaram 12 pontos, cada uma com 12

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.