Primeiras imagens dos danos causados pelo furacão Beryl

O furacão Beryl, de categoria 2, chegou a Tulum, Quintana Roo no México, na madrugada de sexta-feira, 5 de julho, causando preocupação entre os habitantes da região; embora se esperasse que o fenômeno meteorológico trouxesse consequências graves, as primeiras imagens e vídeos compartilhados pelos moradores e pela governadora Mara Lezama mostram que, felizmente, os danos não foram tão devastadores até o momento.

Danos materiais após a chegada de Beryl

Nas imagens, podem ser observadas algumas árvores caídas e estruturas menores afetadas, mas felizmente e até o momento, não há relatos de danos significativos ou vítimas fatais.

“Vamos extremar as precauções! Continuamos em alerta vermelho em todo Quintana Roo, o furacão #Beryl está passando pelo nosso estado. Não saiam!”, informou a governadora de Quintana Roo.

A governadora Lezama manteve a população informada através de suas redes sociais, garantindo que as autoridades estão trabalhando arduamente para avaliar e atender às necessidades dos afetados. Além disso, diversos protocolos de segurança foram ativados, bem como um Alerta Vermelha e abrigos temporários foram disponibilizados para aqueles que precisarem.

Beryl continua sua jornada

As autoridades têm reiterado a necessidade de seguir as instruções e manter-se informado através dos canais oficiais. Embora as primeiras horas após a passagem do furacão tenham sido encorajadoras em termos de danos, é crucial permanecer vigilante e continuar com os trabalhos de recuperação.

Este gigante deixou sua marca em Quintana Roo, mas a resposta rápida e coordenada da comunidade e das autoridades tem mitigado os efeitos adversos. A situação continua sendo monitorada de perto, e os esforços de recuperação continuam na esperança de que a normalidade retorne o mais rápido possível a esta bela região; você pode acompanhar ao vivo a trajetória do furacão Beryl no Publimetro México.