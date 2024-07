Homem de 52 anos desaparece após sair para pescar em floresta no Acre

Um agricultor de 52 anos segue desaparecido há 19 dias depois de sair para pescar em uma região de floresta no interior do Acre. Conforme reportagem do G1, Levir de Lima Luna desapareceu nas proximidades de Porto Walter.

Ao todo, 12 moradores da comunidade local acompanham as equipes do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, cidade vizinha à Porto Walter, nos trabalhos de busca por Levir. A esperança é de que ele seja localizado com vida.

Os familiares do agricultor revelaram que ele saiu de casa no dia 16 de junho para pescar em um local dentro da mata. O trajeto era conhecido pelo agricultor, que costumava pescar na região. Quando o homem não retornou ao final do dia, parentes foram procurá-lo, mas não o localizaram.

Buscas interrompidas e retomadas

Conforme informações do comandante dos Bombeiros, Josadac Cavalcante, indícios da presença do homem foram localizados na região em que as buscas são realizadas. “Foram encontrados vestígios dele descendo o Rio Juruá-mirim em direção ao Rio Paraná dos Mouras, mas não foi possível encontrá-lo”.

O processo de busca foi interrompido, mas retomado no último domingo quando indícios da passagem do agricultor foram encontrados em outra localidade. “Foram encontrados vestígios no Igarapé Preto em uma direção oposta ao que a equipe tinha percorrido antes, então retornamos com outra equipe e achamos os locais em que ele dormiu”.

Entre os indícios estão peças de roupas deixadas pelo homem e uma cama suspensa feita com pedaços de madeira e palha de açaí. Apesar de acreditar que ele tenha conseguido se alimentar com palmito de açaí, o comandante afirma que eles estão em uma corrida contra o tempo para localizar o agricultor.

“Possivelmente ele está bem debilitado devido ao percurso que faz durante o dia. Os rastros que eram de botas agora mostram que ele está descalço”, afirma o comandante que ressalta a possibilidade de encontrar o agricultor com vida graças ao conhecimento que ele tem da floresta.