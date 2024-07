Eurocopa 2024: Espanha elimina a anfitriã Alemanha para avançar às semifinais

O torneio europeu teve um dos jogos mais esperados desde que foi conhecido quem avançou para as quartas de final; o jogo entre Espanha contra a máquina alemã ofereceu muita tensão, emoção e expectativa; embora no final, o estilo ofensivo da Fúria Vermelha superou os anfitriões por 2 a 1 para avançar para as semifinais.

Como foi a vitória da Espanha?

Num emocionante jogo, a Seleção espanhola garantiu sua vaga nas semifinais da Eurocopa 2024 ao vencer a Alemanha por 2 a 1, uma vitória que veio de forma dramática, com um gol de Mikel Merino no minuto 119 da prorrogação, exatamente quando a partida parecia destinada a ser decidida nos pênaltis.

A equipa liderada por Luis de la Fuente enfrentou uma dura batalha contra a Seleção anfitriã, numa partida que muitos consideravam uma ‘final antecipada’. Espanha conseguiu adiantar-se no marcador aos 52 minutos graças a um gol de Dani Olmo, que encontrou o fundo da rede após uma jogada bem elaborada.

Apesar da vantagem inicial, a pressão da Alemanha deu frutos aos 89 minutos, quando Florian Wirtz igualou o placar, levando o jogo para a prorrogação. Esse gol foi um golpe duro para La Furia Roja, que viu sua vantagem se evaporar nos últimos instantes do tempo regulamentar.

Durante o tempo extra, ambas equipes mostraram sinais de fadiga, mas o desejo de evitar a disputa de pênaltis manteve o ritmo do jogo; justamente quando parecia que a partida seria decidida nas penalidades, Mikel Merino emergiu como o herói inesperado. No minuto 119, ele cabeceou um cruzamento perfeitamente colocado, marcando o gol que garantiu a vitória da Espanha e desencadeou a euforia na arquibancada espanhola.

Com esta vitória, a Espanha se prepara para enfrentar nas semifinais a França ou Portugal, dependendo do resultado de seu confronto. A emocionante classificação revitalizou as esperanças espanholas de conquistar o título, mostrando mais uma vez a capacidade da ‘Roja’ de responder sob pressão e em momentos críticos.