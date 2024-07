Dona de clínica que fez procedimento estético em influenciadora morta é investigada por quatro crimes

Após a morte da influenciadora Aline Maria Ferreira, de 33, que faleceu depois de realizar um procedimento estético nos glúteos, Grazielly da Silva Barbosa, dona da clínica de estética na qual ocorreu o procedimento, foi presa. Conforme o G1, a dona da clínica deverá responder por quatro crimes.

A empresária foi presa na última quarta-feira, dia 3 de julho, data em que sua clínica também foi interditada pela Vigilância sanitária. O local operava sem alvará de funcionamento e responsável técnico.

Conforme declaração da Delegada Débora Melo, responsável pelo caso, a empresária é investigada por crimes contra as relações de consumo, por mentir sobre sua qualificação profissional, por induzir os pacientes a erro ao não os orientar corretamente sobre os procedimentos e por não explicar os riscos da aplicação de polimetilmetacrilato (PMMA).

Também foi instaurada uma investigação por exercício ilegal da medicina e execução de serviço de alta periculosidade, bem como por uma possível lesão corporal seguida de morte.

Morte após procedimento

Aline Maria Ferreira saiu de Brasília para Goiânia onde foi submetida ao procedimento estético nos glúteos no dia 23 de junho. Segundo marido da influenciadora, o procedimento foi rápido e eles retornaram para Brasília no mesmo dia. Até então, Aline estava aparentemente bem e sem muitas dores.

No entanto, com o passar dos dias as dores não diminuíram e ela passou a apresentar febre. Ao procurar pela orientação de Grazielly, a influenciadora foi informada de que de que o sintoma era “uma reação normal” ao procedimento.

Segundo a delegada, a influenciadora seguiu com a febre e passou a sentir dores abdominais no dia 26 de junho, vindo a sofrer um desmaio no dia 27. Ao chegar no hospital, seu quadro se agravou e ela foi entubada e encaminhada para a UTI, onde sofreu duas paradas cardíacas e faleceu no dia 2 de julho.