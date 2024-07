Alerta! Não apenas o furacão Beryl: tempestade tropical Aletta se forma no oceano Pacífico

O furacão Beryl mantém seu deslocamento em direção à Península de Yucatán, no Golfo do México. O Serviço Meteorológico Nacional mexicano confirmou que a tempestade tropical Aletta está se formando. Este novo sistema se origina da depressão tropical Uno-E e seu centro está localizado a 310 quilômetros a oeste-sudoeste de Manzanillo, no estado mexicano de Colima.

O SMN detalhou que, no momento, o fenômeno meteorológico apresenta ventos máximos sustentados de 65 quilômetros por hora, rajadas de 85 km/h e desloca-se para noroeste a 17 km/h. Suas bandas nubladas já estão causando chuvas fortes pontuais nos estados mexicanos de Jalisco, Colima e Michoacán.

SMN furacão Aletta

As precipitações do novo ciclone podem estar acompanhadas de descargas elétricas e queda de granizo, o que poderia aumentar o nível da água em rios e riachos. Além disso, não estão descartados deslizamentos, alagamentos e inundações em áreas baixas das entidades mencionadas.

Outros impactos podem incluir ventos de 50 a 70 quilômetros por hora, ondas de um a três metros de altura e a possibilidade de formação de trombas marinhas nas costas de Michoacán, Colima e Jalisco.

A Conagua, instituição governamental do México, pede à população em geral para tomar precauções extremas nas áreas dos estados mencionados devido a chuvas, ventos e ondas, e seguir as recomendações emitidas pelas autoridades do Sistema Nacional de Proteção Civil de cada entidade.

O estado de Colima, no México, mantém vigilância devido à Depressão Tropical

A Unidade Estadual de Proteção Civil do Governo do Estado de Colima mantém a Depressão Tropical Um-E sob vigilância, o primeiro ciclone a se formar este ano no Oceano Pacífico. A UEPC Colima pede à população que se mantenha informada sobre a evolução desta depressão tropical por meio de fontes oficiais.

Estima-se que nas próximas horas suas faixas nubladas causarão chuvas fortes pontuais de 25 a 50 milímetros em algumas áreas de Colima, Michoacán e Jalisco.