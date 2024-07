Acidente com ônibus deixa 10 pessoas mortas no interior de São Paulo

Um grave acidente envolvendo um ônibus de viagem deixou ao menos 10 pessoas mortas na madrugada desta sexta-feira, dia 5 de julho. Conforme o G1, o acidente aconteceu na região de Itapetininga, próximo a Sorocaba, interior de São Paulo. Entre os passageiros, cinco apresentaram ferimentos graves, 13 moderados e 24 leves.

No momento do acidente, o ônibus contava com 52 passageiros a bordo. Após a chegada do socorro, as vítimas foram levadas ao Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes, em Itapetininga, para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba e para o Hospital Adib Jatene, também localizado em Sorocaba.

Entenda o que aconteceu

Durante o percurso pela Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-127), o ônibus teria apresentado uma pane mecânica e se chocou contra o pilar de um viaduto localizado na altura do km 171.

O ônibus saiu da cidade de Itapeva e tinha como destino Aparecida. Ele pertence à uma empresa de fretados chamada Onix Turismo, que até o momento não se manifestou sobre o ocorrido.

Com o acidente, a faixa e o acostamento da Rodovia no sentido sul estão bloqueados. Uma outra faixa, no sentido Itapetininga, também foi fechada para o trânsito. A região apresenta um congestionamento de aproximadamente 6 quilômetros.

Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre o nome das vítimas fatais, bem como sobre o estado de saúde e identidade dos feridos.