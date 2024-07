SmartSampa: São Paulo começa a ser monitorada com 20 mil câmeras nesta quinta-feira (4)

A Prefeitura de São Paulo inaugurou, oficialmente, nesta quinta-feira (4) o SmartSampa, uma central de monitoramento que pretende ‘vigiar’ a cidade 24h por dia com câmeras inteligentes.

Segundo o site da rádio ‘CBN’, os aparelhos podem realizar reconhecimento facial e algoritmos que identificam e permitem alertas de atos de vandalismo, furtos e identificação de placas de veículos roubados.

Processo começou em fevereiro

De acordo com o texto, a implementação do programa começou em fevereiro de 2024, prevendo ao todo a instalação de 20 mil câmeras espalhadas pela cidade. Até o momento 10 mil foram instaladas.

A central de monitoramento funciona na rua Rua 15 de Novembro, 268, no Centro Histórico de São Paulo. No local também irá funcionar a primeira unidade do Descomplica 24 horas.

Implementação com outros órgãos

Ainda segundo a matéria o SmartSampa prevê a integração com órgãos como CET, SAMU, Polícias Civil e Militar, entre outros, dessa forma será possível identificar foragidos da justiça, por exemplo, a partir de reconhecimento facial, além de veículos roubados.

Contudo, até o momento da inauguração do programa está função ainda não está em voga pois o convênio entre prefeitura e governo do estado ainda não foi assinada, para que assim a prefeitura tenha acesso ao banco de dados de procurados pela Justiça.;