Irmã gêmea de Adriana Bombom é encontrada morta no banheiro de casa

Andréa, irmã gêmea de Adriana Bombom, foi encontrada sem vida na noite da última quarta-feira, dia 3 de julho. Conforme o Vogue, as filhas a encontraram no banheiro de casa. A informação foi confirmada por meio de uma publicação feita por Juliana von Blanckenhagen, filha de Andréa, em suas redes sociais.

De forma sucinta, ela comunicou o falecimento da mãe: “É com muita dor, muita dor mesmo, que comunico o falecimento da minha mãe. Com muita dor que comunico que perdemos uma pessoa incrível. Daremos informações sobre o velório”, escreveu. Andréa era moradora de Niterói, no Rio de Janeiro.

Possível parada cardíaca

Em declaração à Vogue, Adrien Cunha, marido da apresentadora Adriana Bombom, comentou que a família estava festejando o aniversário de 21 anos de Thalita, filha de Adriana. “A Bombom estava indo para a festa da menina e estava feliz porque as filhas da irmã ligaram dizendo que também estavam a caminho da festa”.

“Antes de chegar na festa ela recebeu outra ligação das sobrinhas. Elas estavam desesperadas, pois foram buscar a mãe para ir à festa e a encontraram morta no banheiro. Não se tem ainda um laudo, mas aparentemente foi uma parada cardíaca”, revela o marido da apresentadora.

Diante da situação, Adriana optou por não contar de imediato à filha o que aconteceu na tentativa de não “estragar o momento de alegria” da jovem. “Ela teve que disfarçar o choque e a tristeza. Mas assim que os convidados começaram a ir embora ela contou para a filha no final da festa. Foi uma situação muito triste”.

Em publicação nas redes sociais, Vanuza Soares, prima de Adriana e Andréa, lamentou a morte. “Vá em paz, prima querida. Que Deus te receba de braços abertos”.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa oficial da morte de Andréa, que tinha 50 anos.