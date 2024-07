AICM alerta sobre impacto nos voos devido ao furacão ‘Beryl’.

Prevê-se que o furacão ‘Beryl’ atinja as costas de Quintana Roo e da península de Yucatán no México nas primeiras horas da sexta-feira, 5 de julho, como categoria dois, por isso a população e o governo federal do México se prepararam para seu impacto no sudeste do país.

Embora se preveja que os municípios mais afetados sejam Tulum, Felipe Carrillo Puerto e José María Morelos, outros estados apresentarão chuvas torrenciais e condições climáticas adversas, por isso o Aeroporto Internacional da Cidade do México (AICM) emitiu um aviso para todos os viajantes.

Preveem-se perturbações em voos

O AICM informou que os voos podem sofrer impactos nas últimas horas devido às condições meteorológicas causadas pelo furacão ‘Beryl’ no sudeste do país.

Dessa forma, o aeroporto da capital indicou que todos aqueles que têm uma viagem programada para ou a partir dos aeroportos de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz ou Tamaulipas devem manter contato com sua respectiva companhia aérea.

Assim, terão a informação diretamente da companhia aérea sobre o status das viagens e possíveis mudanças de última hora.

“Recomendamos manter contato com a sua companhia aérea para saber o status do seu voo e ficar atento a possíveis mudanças no seu itinerário”.

O AICM também exortou os cidadãos a seguir as recomendações das autoridades de Proteção Civil dos estados que serão atingidos pelo impacto do furacão 'Beryl'.

Trajetória do furacão ‘Beryl’

A Coordenação Nacional de Proteção Civil (CNPC) detalhou que a trajetória do furacão ‘Beryl’ será, uma vez que tocar terra, sobre a península de Yucatán e continuará em direção ao Golfo do México em direção a Tamaulipas, passando pelos municípios de Matamoros, San Fernando e Soto La Marina.