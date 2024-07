Vai tentar a sorte na Lotofácil? Veja o resultado do sorteio do concurso desta quarta-feira

O concurso 3145 da Lotofácil paga nesta quarta-feira ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta quarta-feira (3):

01, 02, 04, 07, 09, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25

Ganhadores de São Paulo, Paraná e Minas Gerais

Cinco apostadores dividiram o prêmio da loteria no sorteio desta terça-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Os sortudos que vão rechear o bolso com R$ 680.111,65 cada e as apostas vencedoras foram feitas nas cidades de São Paulo, Taboão da Serra (SP), Curitiba, Belo Horizonte e Virgem da Lapa (MG).

Também foram premiados pela Lotofácil no sorteio de ontem:

576 apostas que acertaram 14 números, com R$ 1.046,55 cada

17.290 apostas que acertaram 13, com R$ 30 cada

184.808 apostas que acertaram 12 dezenas, com R$ 12 cada.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.