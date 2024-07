O verdadeiro significado do emoji de rosto com nuvens: será que você está usando corretamente?

O emoji de rosto nas nuvens é um dos mais confusos do WhatsApp

Os emojis se tornaram uma parte essencial de nossas vidas. Todos os dias enviamos dezenas deles através do WhatsApp porque eles permitem dar respostas curtas, rápidas e eficazes aos outros.

Também economizam tempo ao evitar que tenhamos que escrever algumas mensagens e, principalmente, alimentam as conversas online ao atuarem como compensadores de gestos, tom de voz e expressões.

No entanto, nem todos sabem exatamente o que significam e como usá-los corretamente em determinados contextos. Por exemplo, você sabe o que representa a misteriosa carinha amarela cercada por nuvens?

Se a resposta for não, você está com sorte, pois a seguir explicaremos qual é o significado enigmático do emoji para que você entenda o que ele simboliza e comece a usá-lo corretamente.

O que significa o emoji atrás das nuvens no WhatsApp?

De acordo com a Emojipedia, o emoji de um rosto em branco cercado por nuvens ou neblina é literalmente chamado de "cara nas nuvens" e significa um estado mental de confusão ou "sensação de felicidade tranquila".

O pictograma de aparência ambígua também pode ser usado para representar o fato de estar distraído, distante ou absorto em pensamentos, como com a cabeça nas nuvens, de acordo com Emojiterra.

O site afirma que o emoji expressa uma mentalidade sonhadora ou a incapacidade de manter a concentração no momento presente. No entanto, também pode ser usado de forma muito mais literal; ou seja, para se referir à presença de fumaça ou neblina em um lugar.

Algumas situações em que você pode enviar este emoji são quando esquecemos algo, nos sentimos distraídos, estamos entediados e incapazes de manter a concentração ou imersos em nossos pensamentos.

É importante destacar que o “rosto nas nuvens” foi adicionado ao Emoji 13.1 em 2020, então tem circulado relativamente pouco tempo. No WhatsApp, o ideograma chegou há apenas três anos e teve apenas uma mudança de aparência implementada no início de 2024.