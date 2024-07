Menino autista de 6 anos é esquecido dentro de ônibus escolar no interior de São Paulo

Uma criança autista de 6 anos foi esquecida dentro de um ônibus escolar em Eldorado, interior de São Paulo. Segundo o G1, o menino tem autismo e ficou aproximadamente 2 horas sozinho no interior do veículo até que seus pedidos de socorro foram ouvidos.

ANÚNCIO

Em declaração, a mãe da criança revelou que os responsáveis pelo transporte escolar teriam deixado o menino sem o cinto de segurança, visto que ele estava cochilando. Ele foi colocado no ônibus com destino à escola municipal Lilia Viana de Almeida no dia 24 de junho, mas não desceu do transporte. Ele permaneceu no veículo entre as 7 e 9 horas da manhã, quando seus pedidos de socorro foram ouvidos.

Conforme informações da Prefeitura de Eldorado, o menino foi encontrado na garagem da empresa de transporte e estava “tranquilo, sentado ao volante do veículo desligado”.

A mãe apresenta outra versão

Apesar da versão da prefeitura, a mãe do menino conta que ele chegou a ser levado à escola após ser encontrado dentro do veículo. Ela afirmou que só ficou sabendo do caso mais de duas horas depois, quando a diretora relatou o ocorrido. Para a mãe, Cecília Ribeiro, a atitude dos profissionais foi irresponsável e poderia ter colocado a vida do seu filho em risco.

Segundo relato feito por ela, a pessoa que encontrou o menino relatou que ele estava “roxo e suado” enquanto pedia por socorro. “Para a gente, que é adulto, ficar preso em algum lugar já é terrível e traumatizante. Imagina pra uma criança acordar e não ter ninguém ali”.

“Se ele passasse mais 1 hora lá dentro com certeza eu estaria fazendo o velório do meu filho, ele teria morrido ou desmaiado”, desabafa a mãe.

O filho de Cecília faz acompanhamento para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), e ficou abalado com a situação. “Ele chegou da escola assustado, falando que tinham deixado ele preso dentro do ônibus e que me chamou e eu não ouvi”.

ANÚNCIO

Após o episódio, ela relata que o filho não está mais dormindo à noite e deixou de frequentar a escola. A mãe ainda alerta que a situação poderia ser pior caso o menino fosse não verbal e não soubesse pedir por ajuda.

Diante do ocorrido, a mãe registrou o caso na delegacia e agora espera que providências sejam tomadas para evitar que outras crianças passem pela mesma situação. O caso foi registrado como abandono de incapaz na Delegacia Sede de Eldorado e corre sob segredo de justiça.