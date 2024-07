Jovens de 20 e 17 anos são encontrados mortos dentro de um carro

O corpo de dois jovens foi localizado dentro de um carro em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Conforme informações do G1, o casal foi localizado na noite da última segunda-feira, dia 1º de julho, e a principal hipótese é de que eles tenham sido intoxicados pelo gás do escapamento do veículo.

A Polícia Militar, revelou a identificação dos jovens localizados no interior do veículo. São eles: Júlia Santos de Oliveira, de 17 anos, e João Pedro Ramos das Neves, de 20 anos. Os corpos não apresentavam sinais de violência e o veículo foi encontrado com os vidros fechados e o ar-condicionado ligado.

Segundo informações, Júlia saiu de casa na manhã da segunda-feira para ir à escola. Ela era estudante do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET). Depois de sair, ela não deu mais notícias.

Possível causa

Conforme a reportagem, o laudo oficial que atestará a causa da morte dos jovens ainda não foi finalizado. Desta forma, a equipe de investigação trabalha com a suspeita de que os dois tenham morrido devido à uma intoxicação causada por monóxido de carbono. Fatal em lugares fechados, o gás não possui coloração específica ou cheiro característico, além de ser um dos gases eliminados pelos escapamentos de carros com funcionamento a gasolina, álcool ou diesel.

Até o momento, equipes da Polícia Civil seguem investigando o caso na tentativa de entender o que aconteceu com o casal de jovens. A expectativa é que o caso seja esclarecido dentro dos próximos dias, com a liberação dos devidos laudos.

Este não foi o primeiro caso do tipo que aconteceu. No final de 2023, quatro jovens foram encontrados mortos dentro de um carro em Balneário Camboriú. Eles morreram devido a intoxicação causada por monóxido de carbono.

O gás teria vazado para dentro do carro por meio de um cano que foi modificado para intensificar o barulho do motor do veículo.

