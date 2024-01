Morte na BMW: laudo revela causa da morte dos quatro jovens no Balneário Camboriú

O mistério que pairava sobre a morte de quanto jovens encontrados dentro de uma BMW estacionada na rodoviária do Balneário Camboriú no dia 1º de janeiro chegou ao fim com a divulgação do laudo da polícia científica nesta sexta-feira.

De acordo com os peritos, os quatro morreram de intoxicação por monóxido de carbono, substância sem cheiro que causa asfixia. No corpo dos jovens, de acordo com a perícia, a saturação de monóxido de carbono era superior a 50%.

Os peritos também disseram que gás invadiu o interior do carro e matou os ocupantes devido a quatro modificações peitas no carro, como a troca do catalisador e escapamento sem passar por abafadores, que fez com que o monóxido entrasse no carro, que estava totalmente fechado e com ar-condicionado ligado.

Jovens foram encontrados desacordados jovens encontrados desacordados dentro de uma BMW/320i, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina (Reprodução/Felipe Salles/NSC TV)

A lenta aspiração do gás fez com que os jovens começassem a passar mal e morressem. As vítimas foram Gustavo Elias, 24 anos, Tiago Ribeiro, 21, Karla Aparecida dos Santos, 19, e Nicolas Kowaleski, de 16 anos. Todos eram naturais de Paracatu e Pato de Minas, em Minas Gerais, mas moravam na Grande Florianópolis há cerca de um mês.

De acordo com o delegado Bruno Effori, que conduziu as investigações, os jovens ficaram pelo menos quatro horas dentro do carro totalmente fechado e com o ar-condicionado jogando o monóxido para dentro do veículo. Os jovens foram encontrados desacordados pela namorada de um deles, que havia ficado do lado de fora do veículo e por isso não havia inalado o gás mortal.