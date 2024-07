Idosa de 92 anos se perde em área rural e fica 40 horas sem comida e água

Luzia Pereira, uma idosa de 92 anos que se perdeu na área rural de Abaeté (MG) no último domingo (30) passou 40 horas sem comer e sem beber água, de acordo com o Corpo de Bombeiros. As informações são do g1.

A idosa se distanciou do sítio e se perdeu por volta das 16h do domingo, sendo encontrada na manhã de terça-feira (2) por um morador, cerca de 5km de distância do local.

Dona Luzia estava próxima a uma estrada pedindo socorro. Ao ser localizada, ela foi levada à família, que a procurava, e em seguida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Seu estado de saúde é bom.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa apresentava leve confusão mental ao ser encontrada e informou que dormiu e se protegeu do frio em uma mata fechada.

Drones foram utilizados nas buscas para mapear a região. Cães do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres também foram utilizados no rastreamento de Luzia.

Após cuidar de 40 filhos, mãe solo se aposenta aos 88 anos

Emma Patterson, uma mulher de 88 anos de Montgomery, Alabama, recentemente se aposentou após criar 40 filhos como mãe solo. Conhecida por sua dedicação e amor, Emma abriu sua casa para meninos e meninas sem lar, chegando a acolher até 10 crianças ao mesmo tempo. Sua incrível trajetória foi celebrada com uma festa de homenagem, reconhecendo suas “notáveis contribuições” à comunidade.

Uma vida dedicada ao cuidado e amor

Ao longo de décadas, Emma dedicou sua vida a formar e educar essas crianças, muitas das quais se tornaram adultos exemplares. Cercada por filhos, netos e bisnetos, ela expressou seu orgulho e felicidade pelas conquistas de cada um. “Estou muito orgulhosa de todas as crianças porque todas elas se tornaram seres humanos maravilhosos”, disse Emma em entrevista à ABC News.