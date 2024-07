Homem é preso pela morte da esposa após afirmar que ela desapareceu em uma rodoviária

A Polícia Civil de Goiás realizou a prisão de um homem de 34 anos, suspeito pela morte da companheira, Dayara Talissa Fernandes da Cruz, de 21 anos. Conforme informações do G1, o homem afirma que a mulher desapareceu após ter sido deixada por ele na rodoviária de Orizona. Em declaração, Kennet Carvalho, delegado responsável pelo caso, informou que apesar de um corpo não ter sido localizado, tudo indica que a jovem foi morta.

O desaparecimento de Dayara da Cruz foi registrado pelo próprio companheiro dela no dia 25 de março. Ela teria desaparecido na cidade de Orizona no dia 10 do mesmo mês após supostamente ser levada a rodoviária da cidade.

Segundo o delegado responsável pelo caso, foram encontradas contradições no depoimento do suspeito, que levaram ao questionamento sobre um possível crime de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual.

Prisão efetuada

Com base nas investigações realizadas, foi feita a prisão do suspeito que é acusado de ter matado a companheira, ocultado o corpo da jovem e comunicado seu desaparecimento às autoridades na tentativa de se livrar das suspeitas em relação ao crime.

No dia 24 de junho, a polícia tentou cumprir um mandado de busca e apreensão além da prisão do suspeito, mas não localizaram o homem no local de residência informado por ele. Desta forma, deu-se início a uma busca em quatro cidades do interior de Goiás.

Somente no dia 1º de julho foi que o suspeito se entregou à Polícia. Até o momento, o homem não teve sua identidade revelada e sua defesa não se posicionou diante das acusações, bem como novas informações sobre sua versão dos fatos não foram divulgadas até o momento.

As equipes da Polícia Civil seguem realizando buscas para localizar o corpo da jovem.