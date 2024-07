Avião consegue gravar o olho do furacão de categoria 5 ‘Beryl’

Após a divulgação da iminente chegada do furacão Berly milhares de pessoas começaram a acompanhar os diversos espaços de notícias para saber o trajeto deste fenômeno natural de categoria 5. Embora haja um grande número de imagens e vídeos relacionados ao Berly, nas últimas horas começou a se popularizar a publicação feita pelo jornalista Joaquín López Dóriga.

Sim, o comunicador usou sua conta pessoal do X para divulgar o olho de ‘Beryl’. No breve clipe de 24 segundos, vemos como as nuvens começavam a formar essa condição meteorológica que preocupa a muitos, mas o que é um olho de furacão?

Os dados científicos de um olho de furacão

De acordo com informações de especialistas, “O olho é uma área de bastante calma, baixa nebulosidade e com aproximadamente 30 a 65 km de diâmetro. A parede do olho é composta por nuvens densas; nesta região estão localizados os ventos mais intensos do fenômeno. As faixas em espiral com forte atividade chuvosa convergem para o seu centro de forma ciclônica”.

De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional do México, o furacão estará localizado aproximadamente a 900 quilômetros a leste das costas de Quintana Roo na quarta-feira.

Além disso, o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos emitiu um aviso urgente, instruindo os residentes das áreas potencialmente afetadas a não saírem de seus abrigos e permanecerem em lugares seguros durante a passagem do furacão.

Até agora, o vídeo tem mais de 32 mil visualizações na rede social de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Apesar de ser tão perigoso, é muito bonito”, “Nunca tinha visto o olho do furacão”, “Como é que o avião chegou lá?” ou “Minhas orações para todos em Quintana Roo que enfrentarão um furacão de categoria 5″.