Médica morta em atropelamento no canteiro central da Avenida Berrini estava a caminho do trabalho

A médica Karine Guimarães Lacerda, de 35 anos, morreu após ser atropelada por um veículo que invadiu o canteiro central da Avenida Berrini, na zona sul de São Paulo. Conforme informações do G1, o motorista que dirigia o carro perdeu o controle após sofrer um mal súbito.

Karine atuava como médica da família no Hospital Albert Einstein e estava a caminho do trabalho quando foi atropelada no canteiro central da Avenida Berrini. Segundo informações, ela havia acabado de deixar o carro em um estacionamento e seguida na direção da unidade do Einstein localizada no prédio da empresa Vivo.

O motorista perdeu o controle do carro após sofrer um mal súbito e acabou invadindo o canteiro onde atropelou Karine e outra mulher de 35 anos que corria pela ciclovia quando foi atingida. Ela teve ferimentos no rosto e foi levada ao Hospital Albert Einstein.

Relembre o caso

Na manhã da última segunda-feira, dia 01 de julho, um motorista invadiu o canteiro central da Avenida Berrini, zona sul de São Paulo, após perder o controle do veículo depois de sofrer um mal súbito. Segundo o boletim de ocorrência, ele informou aos policiais não se lembrar do acidente e relatou ter problemas de pressão arterial. Ainda no momento do ocorrido, ele afirmou estar com tremores nas mãos e nos pés, e uma certa dormência no corpo.

Imagens mostraram o momento em que o Jeep Compass branco está sobre o canteiro após ter atingido as vítimas. Em seguida, ele atravessa a avenida e para perto a um poste. O condutor foi socorrido e enviado para a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Mariana, onde passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo.

O caso será investigado pela Polícia Civil e o local do acidente foi periciado pela Polícia Técnico-científica. Até o momento, o nome da outra vítima e do motorista não foram divulgados.