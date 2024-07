Motorista invade canteiro após mal súbito e atropela duas mulheres na zona sul de SP

Um motorista de um carro perdeu o controle e invadiu o canteiro em uma avenida da Zona Sul de São Paulo após ter um mal súbito na manhã desta segunda-feira (1). O acidente ocorreu na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, no Brooklin.

Duas mulheres foram atingidas pelo automóvel. Uma delas morreu na hora. A outra ficou ferida. Ela foi encaminhada ao Hospital Albert Einstein. Seu estado de saúde não foi informado pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 7h. O condutor do veículo tem 44 anos e foi socorrido de ambulância e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Vila Mariana. Seu estado de saúde não foi informado.

Segundo informações do o g1, a PM não divulgou o nome das vítimas e nem do motorista. A mulher que faleceu tinha 34 anos e trabalhava na região onde ocorreu o acidente.

A Polícia Civil irá investigar o atropelamento e as possíveis causas.

Menino de 3 anos foge por vão no portão de creche e é resgatado após andar mais de 1km

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um menino de 3 anos escapa pelo vão do portão de uma creche municipal localizada no Jardim Paulistano, Zona Norte de São Paulo. Segundo reportagem do G1, o registro foi feito na manhã da última quarta-feira, dia 26 de junho, e acabou viralizando nas redes sociais.

No registro, é possível ver a criança passar pelo vão com certa dificuldade, e comemorar logo após conseguir se soltar. Ele então anda para um lado e para o outro após sair da área de captura da câmera. O menino foi encontrado tempos depois, quase 1km distante da creche. Segundo o morador que o localizou, a criança apresentava arranhões causados pela queda.

Conforme a reportagem, a mãe só foi avisada pela creche a respeito da “fuga” do filho após 40 minutos do acontecimento. Nas buscas, eles contaram com apoio de um morador do bairro que divulgou imagens do menino em uma rede social. Dadas as circunstâncias, o caso foi registrado em uma delegacia da região e deverá ser apurado pela Polícia Civil, que investigará a responsabilidade de funcionários da creche no caso em questão.