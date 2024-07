Lula diz que não tem que prestar contas a ricaços ou banqueiros, e sim aos pobres e trabalhadores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em discurso ocorrido na noite da última segunda-feira (1), que não precisa prestar contas a “banqueiro” ou a “ricaço”, e sim ao povo pobre e trabalhador.

“Não tenho que prestar contas a nenhum ricaço desse país, a nenhum banqueiro. Tenho que prestar contas ao povo pobre, trabalhador deste país, que precisa que a gente tenha cuidado e que a gente cuide deles”, disse Lula durante evento em Salvador (BA) em que a comitiva do governo federal anunciou investimentos ao estado.

De acordo com o g1, críticas ao mercado financeiro estão sendo comuns pelo governo petista nos últimos dias, o que gerou inclusive o aumento do dólar, segundo o site, fechando em R$ 5,65 na segunda, maior alta dos últimos dois anos e meio.

Durante viagens pelo país, participando de eventos públicos, o presidente do Brasil fez críticas tanto ao mercado como ao Banco Central. Ele chegou a declarar que “quem quer o BC autônomo é o mercado”.

“Foi aprovado pelo Congresso, a independência do Banco Central. Foi indicado o cidadão pelo governo passado. Eu tenho que ter muita paciência na hora de indicar outro candidato e ver se a gente consegue, sabe, com a maior autonomia possível — que é decência política das pessoas — que o presidente do Banco Central olhe um pouco este país do jeito que ele é, e não do que jeito que o sistema financeiro fala”, disse Lula à Rádio Princesa, de Feira de Santana (BA), também na segunda.