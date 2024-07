Frio que pegou os paulistanos desprevenidos deve diminuir nos próximos dias

O paulistano amanheceu com uma baixa sensação térmica e com os termômetros marcando a mínima de 12º C, mas o frio deve arrefecer nos próximos dias, de acordo com a Climatempo.

O ar polar intenso que derrubou a temperatura em São Paulo se afasta em direção ao mar e nesta terça-feira os termômetros já começam a subir em toda região sudeste.

Na Grande São Paulo, a manhã dever ser marcada por uma forte neblina, que deve se dissipar no decorrer do dia. No período da tarde, o paulistano terá um dia de muito sol e céu azul, com temperatura máxima prevista de 25ºC.

Nos próximos dias, as madrugadas continuam geladas, na casa dos 15º C, mas durante o dia o sol brilha forte e o calor sobe, chegando aos 27º C até o final da semana.

Durante esse período, o ar seco predomina em toda região sudeste e impede a ocorrência de chuvas na maior parte do estado de São Paulo.

CALOR HISTÓRICO

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o estado de São Paulo teve o mês de junho mais quente e seco dos últimos 63 anos, desde 1961, com zero milímetros de chuva acumulada no período e temperatura média de 26,3º C, de acordo com o Inmet 3,4 graus acima da temperatura considerada normal para o mês na média registrada em seis décadas.