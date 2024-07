Advogado é preso após atropelar homem por 3 vezes em um posto de gasolina

Imagens das câmeras de segurança de um posto de combustível no Setor Sul, em Goiânia, mostraram em detalhes o momento em que um advogado atropela um homem por três vezes. Conforme reportagem do G1, após o atropelamento ele ainda fugiu do local.

Nas imagens, compartilhadas com exclusividade pela reportagem, o advogado entra em um carro prata e manobra o veículo no posto de gasolina. Um homem se aproxima do carro e os dois conversam por alguns minutos, até que tenta passar na frente do carro e é atropelado pelo advogado.

Em seguida, após a vítima ser arremessada ao chão, o motorista acelera, dá ré, e passa por cima do homem caído por outras duas vezes antes de ir embora do local. Pessoas que estavam no posto de gasolina prestaram ajuda à vítima, que foi resgatada e levada para atendimento médico hospitalar. No momento, não foram fornecidas atualizações sobre o estado de saúde do homem atropelado.

Tentativa de homicídio

Segundo informações divulgadas, a Polícia Civil confirmou que o advogado foi preso e deve responder por tentativa de homicídio. Até o momento, a motivação do crime segue desconhecida. O caso deve ser esclarecido conforme o avanço das investigações policiais.

Por meio de uma nota, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que não se manifestará no momento, visto que não tem conhecimento dos fatos noticiados até o presente momento. A OAB-GO ainda informou que o caso para tratar da conduta do advogado deverá ser estabelecido pela OAB de Tocantins, Estado no qual o homem em questão possui sua inscrição no órgão. No entanto, reforça que representações disciplinares deverão acontecer em Goiânia.

“É importante esclarecer que, considerando que o advogado em questão possui inscrição principal no Estado do Tocantins, as medidas cautelares pertinentes são de competência exclusiva da OAB-TO. Contudo, qualquer representação ético-disciplinar, se necessária, deverá ser tratada pelo órgão competente do local onde os fatos ocorreram”, afirma a OAB em nota.

As identidades do advogado envolvido no caso, bem como a da vítima, não foram divulgadas até o presente momento.