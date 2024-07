Vídeo: entregador de aplicativo escapa por pouco de ser esmagado por roda de ônibus no RJ

Um vídeo mostra o momento em que um entregador de aplicativo escapou por pouco de um acidente fatal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ). O acidente ocorreu por volta das 15h30 no domingo (30), na Rua Presidente Vargas, altura do número 560, no bairro Comendador Soares.

ANÚNCIO

As imagens feitas por uma câmera de segurança mostram Lucas Alexandre, de 18 anos, pedalando, quando o ônibus se aproxima e encosta na bicicleta. Segundo o g1, o coletivo pertence a linha 562 (Três Fontes - Pavuna).

Na filmagem também é possível notar que, por pouco, a roda do veículo não passa por cima do jovem. De acordo com a vítima, ele realizava o primeiro pedido do dia. Com a queda ele sofreu escoriações na perna e está com um inchaço em um dos braços.

Motorista alega que entregador estava errado

Segundo Lucas, o motorista parou um pouco mais à frente após o acidente e caminhou em sua direção, alegando que o entregador estava errado. Ao pegar o celular para tirar fotos do ocorrido, o condutor do coletivo questionou se o menino ‘iria levar a situação a diante’ e, após a negativa do entregador, o responsável pelo ônibus disse que ele quem iria processá-lo, indo embora em seguida.

Assista ao vídeo do acidente:

Motorista invade canteiro após mal súbito e atropela duas mulheres na zona sul de SP

Um motorista de um carro perdeu o controle e invadiu o canteiro em uma avenida da Zona Sul de São Paulo após ter um mal súbito na manhã desta segunda-feira (1). O acidente ocorreu na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, no Brooklin.

Duas mulheres foram atingidas pelo automóvel. Uma delas morreu na hora. A outra ficou ferida. Ela foi encaminhada ao Hospital Albert Einstein. Seu estado de saúde não foi informado pela polícia.

ANÚNCIO

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 7h. O condutor do veículo tem 44 anos e foi socorrido de ambulância e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Vila Mariana. Seu estado de saúde também não foi informado.

Segundo informações do o g1, a PM não divulgou o nome das vítimas e nem do motorista. A mulher que faleceu tinha 34 anos e trabalhava na região onde ocorreu o acidente.

A Polícia Civil irá investigar o atropelamento e as possíveis causas.