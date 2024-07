New York Times se junta às vozes que pedem que Biden retire sua candidatura: ele pode fazê-lo?

O primeiro debate presidencial entre os candidatos Joe Biden e Donald Trump foi esperado para ser o mais histórico para os EUA, e assim foi. Embora tenham sido discutidos muitos temas de interesse para os americanos, houve um detalhe que todos os eleitores, personalidades e políticos estão comentando: a idade do Presidente Joe Biden e sua capacidade de continuar nesta campanha.

Democratas pedem que Biden se afaste

De acordo com a NBC News, alguns democratas estão pedindo que Joe Biden se afaste para que outro candidato possa concorrer, depois de ter tropeçado algumas vezes durante o debate desta quinta-feira com seu adversário Donald Trump.

David Axelrod, ex-assessor de Barack Obama em seu primeiro governo, disse que "há uma sensação de choque sobre como ele saiu no início deste debate. Como sua voz soava. Ele parecia um pouco desorientado... Haverá discussões sobre se ele deve continuar... Apenas ele pode decidir se vai continuar".

“Foi como um boxeador campeão que sobe ao ringue após seu melhor momento e precisa de seu corner para jogar a toalha”, disse um legislador democrata sem se identificar, afirmando que Biden deveria abandonar sua candidatura.

New York Times pede a Biden para sair da corrida presidencial

No meio do intenso debate para o Partido Democrata, na tarde de sexta-feira Joe Biden sofreu outro golpe duro quando, de forma sem precedentes, o New York Times publicou um editorial pedindo-lhe que retire sua candidatura.

O New York Times é o jornal mais importante dos Estados Unidos, de orientação liberal, muito crítico de Trump e que costuma apoiar a opção democrata nas eleições presidenciais.

"O presidente apareceu na noite de quinta-feira como a sombra de um grande servidor público. Ele lutou para explicar o que conseguiria em um segundo mandato. Ele lutou para responder às provocações de Trump. Ele lutou para responsabilizar Trump por suas mentiras, seus fracassos e seus planos assustadores. Mais de uma vez ele teve dificuldade em terminar uma frase", começa o artigo de opinião do portal pró-democrata.

“Biden tem sido um presidente admirável. Sob sua liderança, a nação prosperou e começou a enfrentar uma série de desafios de longo prazo, e as feridas abertas por Trump começaram a cicatrizar. Mas o maior serviço público que Biden pode prestar agora é anunciar que não buscará a reeleição”, lê-se em um dos parágrafos mais contundentes contra o atual presidente dos EUA.

E depois acrescentaram que "há líderes democratas mais bem preparados para apresentar alternativas claras, convincentes e enérgicas a um segundo mandato de Trump. Não há razão para que o partido arrisque a estabilidade e a segurança do país obrigando os eleitores a escolher entre as deficiências de Trump e as de Biden".

O comentarista Jon Stewart também se junta às críticas contra Biden

Outro liberal, comentarista-humorista também muito crítico de Trump é Jon Stewart, apresentador de The Daily Show. E ele se juntou às vozes desesperançosas após assistir ao debate e à atuação de Joe Biden.

“Deixe-me dizer depois de assistir ao debate desta noite: esses dois homens deveriam estar usando drogas para melhorar o desempenho”, disse Stewart. “Se as drogas para melhorar o desempenho melhorarem sua lucidez, sua capacidade de resolver problemas e, no caso de um dos candidatos, melhorarem sua veracidade, moralidade e narcisismo maligno, então que sejam usadas supositórios”.

Stewart colocou um clipe de vídeo em que Biden disse que era preciso "derrotar" o Medicare: "Preciso ligar para um corretor de imóveis na Nova Zelândia", murmurou o apresentador.

"Está bem, uma situação de muita pressão!", disse ironicamente sobre Biden e depois acrescentou. "Muitas vezes, pode-se confundir salvar o Medicare com... acabar com ele. Tenho certeza de que não é algo que foi repetido durante todo o debate, fazendo com que os democratas de todo o país pulassem pelas janelas ou vomitassem em silêncio".

Joe Biden pode desistir de sua candidatura presidencial?

No entanto, a única maneira de os democratas terem um novo candidato é se Joe Biden renunciar antes da Convenção do Partido Democrata, uma vez que os delegados devem confirmar o mandato dado pelos eleitores de cada estado.

Os delegados devem "refletir em consciência os sentimentos daqueles que os elegeram", ou seja, os eleitores das primárias democratas. Portanto, enquanto Biden quiser permanecer na cédula, espera-se que esses delegados votem nele.

“Dado que as regras não impõem nenhuma obrigação legal aos delegados de votar no candidato ao qual estão comprometidos, uma deserção em massa é pelo menos teoricamente possível. O partido formalmente nomeará Biden quando os delegados participarem de uma votação nominal. Isso normalmente ocorre durante uma convenção do partido, que para os democratas começa na semana de 19 de agosto”, explica a Fox News em seu site.