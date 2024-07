Grupo de turistas sem guia desaparecem dentro de caverna em Goiás

Um grupo formado por quatro turistas está desaparecido depois de entrar em uma das cavernas do Parque Terra Ronca, na região de Posse, noroeste de Goiás. Conforme o G1, um grupo do Corpo de Bombeiros está realizando as buscas pelos turistas, que entraram no local sem nenhum guia turístico e munidos apenas com as lanternas de seus celulares.

As primeiras informações indicam que o grupo de turistas entrou na caverna na tarde do último domingo, dia 30 de junho. Uma amiga notou que eles não retornaram para encontrá-la após o anoitecer e decidiu acionar o Corpo de Bombeiros, que prontamente foi ao local.

Até o momento não foram divulgadas informações sobre a identidade das pessoas desaparecidas. As buscas seguem em andamento e são realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros que seguem acompanhadas por guias locais do Parque Terra Ronca.

Contato com a família

Conforme uma atualização do caso, publicada também pelo G1, o último contato entre o grupo e os familiares aconteceu por volta das 22h30 do último domingo. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), os desaparecidos relataram aos familiares que “estavam com frio”. Em nota, a Semad ainda reforçou que é proibido explorar a caverna em questão sem a presença de guias turísticos especializados.

Entre os quatro desaparecidos estão um idoso de 64 anos e três homens com idades entre 23 e 30 anos, sendo que um deles está com o joelho lesionado devido a um acidente de moto ocorrido há dois dias.

Ao todo, quatro equipes trabalham nas buscas. Até o momento, acredita-se que eles tenham saído da caverna em questão e que estejam em uma área de mata fechada localizada próxima à região conhecida como “Buracão”. A hipótese é investigada visto que foram localizados rastros que indicam um possível caminho tomado pelo grupo.