Resultado da Mega-Sena 2743: veja as seis dezenas sorteada que valem mais de R$ 100 milhões

O concurso 2743 da Mega-Sena sorteia neste sábado um prêmio acumulado estimado em R$ 111 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena neste sábado são:

13, 27, 25, 30, 37, 53

NINGUÉM GANHOU NA QUINTA-FEIRA

O sorteio da quinta-feira passada acabou sem nenhum apostador levando o prêmio principal. Cem apostas que fizeram a quina foram premiadas com R$ 46.113,19 e 8.897 apostas que acertaram a quadra levaram para casa R$ 955,13.

COMO JOGAR NA MEGA-SENA

Par concorrer na Mega-Sena, basta preencher um volante com entre 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar os seis números sorteados pela Caixa. A aposta simples custa R$ 5, mas se o apostador optar por marcar mais números na aposta pode subir substancialmente e chegar R$ 193.8000, no caso da aposta com 20 números.