Resultado da Quina 6467: veja os números sorteados nesta sexta-feira

O concurso 6467 da Quina promete pagar no sorteio desta sexta-feira um prêmio estimado em R$ 624 mil ao apostador que acertar as cinco dezenas, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta sexta-feira são:

14, 27, 31, 47, 68

SORTUDO DO RIO DE JANEIRO

No sorteio desta quinta-feira, apenas um apostador levou o prêmio da loteria, avaliado em R$ 3.093.632,75. A aposta vencedora foi feita na cidade do Rio de Janeiro.

Além do ganhador do prêmio principal, outras 38 apostas fizeram a quadra e cada uma delas levou R$ 8.327,42. Na faixa dos três acertos, 2.812 apostas ganharam, cada uma, R$ 107,17.

Como apostar na Quina

Para apostar na Quina, basta preencher o volante de 80 números com entre 5 e 15 números e registrar a aposta na casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples, com 5 números, custa R$ 2,50. O apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas leva o prêmio principal, mas a loteria premia também quem acertar a quadra, o terno ou apenas dois números.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.