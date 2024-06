Homem é preso após transportar 30 kg de cocaína em carro da Receita Federal em Guarulhos (SP)

Um homem foi flagrado por policiais militares transportando ao menos 30 quilos de cocaína em um carro oficial Receita Federal (RF). O caso ocorreu na tarde da última quinta-feira (27).

O flagrante ocorreu na região do bairro Jardim Paraíso, em Guarulhos, Grande São Paulo. Tanto o suspeito quando a droga foram encaminhados à Polícia Federal. As informações são do site ‘Metrópoles’.

Por meio de assessoria, a Polícia Militar informou que a apreensão ocorreu durante uma abordagem na Estrada do Elenco.

Nas fotos enviadas ao site é possível notar que no veículo foi encontrado a droga em forma de tijolos, que estavam no banco de traz da Trail Blazer. No carro também havia um cartão de isenção de pedágio, que segundo a matéria é emitido pela Secretaria de Parcerias e Investimentos, do governo estadual. O carro pertence ao Ministério da Economia.

O motorista do veículo apresentou um documento de identificação, que foi apreendido pela polícia e constava o nome Washington da Silva Nascimento.

Conforme apuração da matéria, ele seria um funcionário terceirizado da RF, que presta apoio a servidores dirigindo viaturas para transportar documentos.

Receita Federal apura o caso

A Receita Federal informou, por meio de nota, que está apurando o caso e fornecendo informações aos órgãos responsáveis para as investigações. “A empresa contratada será notificada. Não há envolvimento de servidores da Instituição”, dizia parte do texto.

De acordo com a RF, investigações iniciais apontam que o condutor do veículo é um funcionário terceirizado, responsável por encaminhar a viatura para abastecer e lavar.

A defesa do suspeito não foi encontrada. Caso haja novas informações, este texto será atualizado.