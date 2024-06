História! LeBron James vai jogar ao lado de seu filho na NBA

LeBron James vai estabelecer um novo recorde na temporada 2024-25, provavelmente imbatível. Los Angeles Lakers selecionaram Bronny James durante o NBA Draft 2024, tornando-os a primeira dupla pai e filho a jogar juntos na liga de basquete americana.

Nesta quinta-feira, 27 de junho, ocorre o segundo dia do draft da National Basketball Association, onde vários prospectos foram escolhidos, incluindo Bronny James, que foi selecionado pelos Lakers na posição número 55.

Filho do jogador de basquete LeBron James, considerado um dos melhores jogadores da história, o jovem prospecto da Universidade do Sul da Califórnia (USC) atua como armador. Com 19 anos e 187 centímetros de altura, ele teve médias de 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências, com uma porcentagem de acerto de 36,6% nos arremessos de quadra (26,7% em arremessos de três pontos).

A seleção dos Lakers torna-se um momento histórico para a liga, já que vários jogadores destacam o evento, incluindo a lenda da NBA Marvin 'Magic' Johnson: “Parabéns a Bronny James por ser selecionado pelo Los Angeles Lakers! Este é um momento histórico porque LeBron e Bronny são o primeiro duo pai e filho a jogar na NBA ao mesmo tempo e na mesma equipe. Ver Bronny vestindo a camisa dos Lakers durante a Liga de Verão em Las Vegas será imperdível na televisão!”, compartilhou o ex-jogador campeão com os Lakers.

A que nível Broony James chega na NBA?

Broony James chega à NBA como um prospecto renomado devido ao sobrenome que carrega. No entanto, em sua jovem idade, sua carreira na NCAA não tem sido a mais destacada. Ele tem enfrentado diversas críticas simplesmente por ser filho de LeBron, que alcançou o nível profissional sem passar pelo basquete universitário.

Outro fator complicado para o jovem jogador de basquete foi o diagnóstico público em agosto de 2023, revelando um defeito cardíaco congênito após um ataque cardíaco sofrido em julho do mesmo ano. Isso gerou dúvidas sobre sua capacidade de alcançar seu potencial máximo.

Além disso, a carreira do filho de LeBron James tem sido intensamente examinada nos últimos anos devido à pressão que enfrenta. Suas habilidades têm sido questionadas, e vários especialistas opinam que ele é muito jovem para competir na NBA.

Apesar das críticas da imprensa e dos especialistas, os fãs da NBA estão ansiosos pelo início da temporada para ver LeBron James e Broony James jogarem juntos em sua estreia, sendo a primeira vez que um pai e filho jogam juntos na liga, além de serem companheiros de equipe, o que torna isso um fato histórico.