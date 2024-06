Apostou na Lotofácil? Veja resultado do sorteio desta sexta-feira

Os apostadores amantes da Lotofácil têm nesta sexta-feira a oportunidade de levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal, desde que acertem as quinze dezenas sorteadas.

Veja os números da Lotofácil desta sexta-feira, 28 de junho:

02, 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24

Juiz de Fora e Pato Branco

Duas apostas dividiram o prêmio do sorteio desta quinta-feira e cada uma dos apostadores engordou sua conta bancária em R$ 2.478.613,51. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Pato Branco, no Paraná.

Foram premiadas ainda 458 apostas que acertaram 14 números com R$ 1.702,57 e 16.128 apostas que fizeram treze pontos, cada um levando R$ 30,00.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.