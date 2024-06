Adolescentes confessaram crime bárbaro contra um amigo: torturaram, assassinaram e desmembraram

Colômbia- Dois adolescentes, um homem de 16 anos e uma mulher de 17 anos, confessaram ter torturado, assassinado e desmembrado outro jovem em um bairro no nordeste de Medellín, supostamente porque ele entrou em sua casa para ferir o sujeito e outras pessoas que estavam na residência com uma arma branca, então cometeu o atroz crime em legítima defesa.

Um juiz de controle de garantias deu a ordem para que os adolescentes permaneçam em internamento preventivo em um centro especial para adolescentes, enquanto uma decisão judicial é tomada.

Ambos jovens que teriam cometido o crime se apresentaram voluntariamente na estação de polícia de Manrique, em 18 de junho, onde confessaram o que tinham feito. Também disseram que desmembraram o corpo para jogar as diferentes partes em diferentes áreas da cidade, caso as autoridades iniciassem uma busca.

A mulher de 17 anos, que seria parceira do adolescente de 16 anos que teria cometido o crime, aceitou a coautoria dos fatos.

Foi identificada a vítima como Brayan Loaiza Salas, de 19 años de idade. A Procuradoria Geral da Nação indicou no processo que o jovem teria sido atacado enquanto estava dormindo.

Loaiza teria sido desmembrado no mesmo banheiro da casa onde foi assassinado. Um promotor da Unidade de Responsabilidade Penal para Adolescentes, Urpa, imputou as acusações de tortura e homicídio qualificado, e os dois menores aceitaram as acusações.