Um vídeo impressionante mostra que um motorista escapou de ser ‘esmagado’ por um ônibus após estacionar o veículo em frente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na Zona Leste de São Paulo. O acidente ocorreu na tarde da última quarta-feira (26).

As imagens de uma câmera de segurança mostra o homem saindo do carro 30 segundos antes da colisão. Ele teria estacionado entre a calçada e parte da Avenida Gabriela Mistral, na Penha para retirar remédios para a esposa na UBS, segundo funcionários do posto. A mulher não estava com ele.

No vídeo é possível observar o coletivo da Viação Metrópole Paulista parando no ponto de ônibus. Na sequência, ele continua o trajeto pela avenida, quando atinge o veículo que estava parado. Com a colisão, o carro ficou prensado entre o ônibus e um poste.

Assista:

Segundo o g1, a avenida onde ocorreu o acidente possui duas faixas e o ônibus seguia pela direita. Após ele parar na via, diversas pessoas filmaram e tiraram fotos dos veículos.

De acordo com a matéria, ambos os motoristas não foram encontrados para comentar o acidente. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) também informou que não foi houve nenhum registro de ocorrência. A empresa de ônibus Viação Metrópole Paulista não retornou o contato ao ser procurada.

VÍDEO: Ônibus "espreme" carro contra poste na Zona Leste de SP; motorista escapou por 30 segundos

Carro cai do segundo andar de estacionamento em prédio no México

Na manhã desta quarta-feira, foi relatada a queda de um carro do segundo andar de um estacionamento de um prédio localizado na Colônia Condesa, na prefeitura de Cuauhtémoc, na Cidade do México (CDMX).

De acordo com os relatórios do incidente, o elevador apresentou uma falha, o que causou a queda do carro.

De acordo com as imagens e vídeos compartilhados pelo repórter Isidro Corro em sua conta do X, o veículo virou completamente e foi necessária a intervenção das autoridades para retirá-lo do estacionamento.

No local, agentes da Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México (SSC) se trasladaram, coordenados com elementos da Proteção Civil e Corpo de Bombeiros da capital, para remover o veículo envolvido no incidente.

Amarrado com cordas, bombeiros, policiais e pessoal da Proteção Civil puxaram o carro para fora do estacionamento e o levaram para a via pública. O veículo ficou praticamente destruído.

Houve pessoas feridas na queda do carro?

As autoridades da capital informaram que não houve pessoas feridas devido à queda de um carro do segundo andar do estacionamento de um prédio na Colônia Condesa.