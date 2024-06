São Paulo recebe a primeira edição da gamescom latam; veja os destaques do evento

Os fanáticos por videogames não podem deixar de conferir as atrações da primeira edição da gamescom latam. O evento será oficialmente aberto ao público geral nesta quinta-feira, dia 27 de junho.

Resultado da parceria entre um dos mais famosos eventos de jogos do mundo, a gamescom realizada anualmente na Alemanha, e o BIG Festival, tradicional evento de jogos independentes brasileiros, a gamescom latam promete unir grandes desenvolvedoras conhecidas pelo público com a força dos jogos indies nacionais.

Na quarta-feira, dia 26 de junho, o evento foi aberto com exclusividade à imprensa e convidados, e o Metro acompanhou de perto as novidades que estarão prontas para receber o público entre os dias 27 e 30 de junho.

Grandes lançamentos, interatividade e nostalgia

Entre as principais atrações da gamescom latam, é impossível deixar passar despercebido o grande estande da Nintendo. Famosa por franquias como Super Mario Bros e The Legend of Zelda, o espaço da Nintendo no evento promove interatividade e dá oportunidade para os visitantes testarem alguns dos grandes lançamentos da desenvolvedora. Entre os principais destaques, o jogo “Luigi’s Mansion 2 HD” chama atenção dos que passam pelo evento. Além da possibilidade de curtir os jogos, os visitantes também podem interagir com os personagens Mario e Luigi, que aparecem em alguns momentos para posar para fotos com os visitantes.

Quem também está presente no evento é a TECTOY, que traz para os visitantes a possibilidade de conhecer de perto seu novo console portátil, Zeenix. No estande da marca os jogadores podem curtir de perto alguns dos títulos disponíveis para o novo portátil, além de ter uma breve experiência tátil ao testar o dispositivo.

Para quem gosta de jogos de computador, outro estande que chama atenção é o da Wargaming, que veio para o evento trazendo seus grandes títulos, os Action MMO World of Tanks e World of Warships, que estão disponíveis para o público conhecer e jogar durante a gamescom latam.

Por sua vez, os visitantes que buscam por momentos de nostalgia podem aproveitar uma área interativa do evento com diversos jogos arcade liberados para jogo. Entre pinballs, simuladores e até máquinas Pump It Up, os jogadores podem curtir momentos de diversão.

A gamescom latam acontece no São Paulo Expo, entre os dias 26 e 30 de junho. Os ingressos podem ser adquiridos no próprio site e custam entre R$140 e R$390. Vale lembrar que os ingressos para o sábado, dia 29 de junho, já estão esgotados.